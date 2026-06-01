Amaga a empleada y se roba cerveza de tienda

MONCLOVA, COAH.- Un sujeto que presuntamente amenazó a una empleada para llevarse cerveza sin pagar provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal la mañana de este lunes en la colonia Azteca, donde se desplegó un operativo de búsqueda para tratar de localizarlo.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 09:35 horas en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Industrial, luego que vecinos y empleados solicitaran apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias al detectar la huida del presunto ladrón.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el individuo ingresó al establecimiento y se dirigió directamente al área de bebidas alcohólicas, donde tomó un paquete de cerveza tipo six sin intención aparente de cubrir el costo de la mercancía.

Al percatarse de la situación, la trabajadora identificada como Silvia intentó intervenir; sin embargo, el sujeto presuntamente la intimidó con amenazas, advirtiéndole que la agrediría si intentaba impedir que abandonara el negocio.

Tras obtener la mercancía, el individuo salió apresuradamente del establecimiento y abordó un automóvil KIA color plata con placas FPB-898-B, en el cual aparentemente era esperado por una mujer que permanecía en el interior de la unidad.

Testigos señalaron que la acompañante lucía en malas condiciones físicas, situación que también llamó la atención de quienes presenciaron los hechos.

El presunto responsable fue descrito como un hombre con barba, portando playera roja desgastada, short negro, tenis blancos y una cachucha negra al momento del robo.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal implementaron recorridos de vigilancia sobre la avenida Industrial y sectores aledaños con la finalidad de ubicar el vehículo y al sospechoso, aunque hasta el cierre del informe no se había logrado su localización.

Las autoridades orientaron a la parte afectada para formalizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar plenamente al responsable y determinar su situación legal.