Camino a casa lo asaltan y golpean

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía ser el regreso a casa después de una convivencia terminó convertido en una pesadilla para un vecino de la colonia Hipódromo, quien fue brutalmente golpeado y despojado de sus pertenencias por un grupo de sujetos que lo interceptó durante la madrugada.

La víctima fue identificada como Aurelio Monreal Vázquez, de 44 años de edad, quien terminó hospitalizado tras sufrir diversas lesiones producto de la agresión que sufrió cuando caminaba rumbo a su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 de la madrugada sobre la calle 10, cuando Aurelio regresaba a casa luego de haber estado en una reunión donde consumió algunas bebidas alcohólicas.

El afectado relató que se encontraba a escasas cuadras de llegar a su vivienda cuando un automóvil se detuvo repentinamente a su lado. Del vehículo descendieron varios individuos que, sin previo aviso, comenzaron a golpearlo violentamente.

Según su declaración, eran más de seis agresores quienes lo rodearon y lo atacaron a golpes durante varios minutos, dejándolo prácticamente indefenso sobre el pavimento.

Una vez que lo sometieron, los delincuentes aprovecharon para apoderarse de su cartera, dinero en efectivo y teléfono celular, consumando así un robo con violencia antes de escapar con rumbo desconocido.

Testigos que observaron al hombre lesionado solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al sistema estatal de emergencias, movilizando a paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM).

Los socorristas brindaron los primeros auxilios a Aurelio y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo observación médica debido a las lesiones que presentaba.

Por su parte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el ataque y determinar si la agresión está relacionada con viejas diferencias personales que presuntamente mantenía la víctima.