Asalto a mano armada en Monclova: ladrón amenaza a encargada con cuchillo

MONCLOVA, COAH.- Un solitario delincuente sembró el temor durante los primeros minutos de este lunes al cometer un asalto en una tienda de conveniencia de la colonia Cañada, donde amenazó con un cuchillo a la encargada para apoderarse de dinero en efectivo y mercancía antes de escapar.

El atraco fue reportado alrededor de las 00:14 horas en un establecimiento ubicado sobre la avenida Industrial, en su cruce con la calle Revolución, lo que provocó una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal.

El asalto ocurrió en la madrugada

De acuerdo con la información proporcionada por la encargada del negocio, identificada como Flor, un joven ingresó al local aparentando ser un cliente común; sin embargo, una vez dentro sacó un arma blanca y la utilizó para intimidarla.

Bajo amenazas, el sujeto exigió el dinero de una de las cajas registradoras, logrando apoderarse de aproximadamente mil 673 pesos en efectivo. No conforme con ello, también tomó tres cajetillas de cigarros antes de abandonar el establecimiento.

La trabajadora, temiendo por su integridad física, no opuso resistencia y observó cómo el delincuente escapaba a pie con rumbo desconocido, aprovechando la soledad de la madrugada.

Acciones de la autoridad

Tras recibir el reporte, corporaciones policiacas desplegaron un operativo de búsqueda en calles y colonias cercanas para tratar de ubicar al responsable, aunque los recorridos no arrojaron resultados positivos.

La afectada describió al ladrón como un hombre de aproximadamente 20 años de edad, complexión delgada, tez aperlada, quien vestía camisa negra, short y portaba unos llamativos lentes con forma de corazón.

Las autoridades orientaron a la encargada para formalizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones y la revisión de cámaras de videovigilancia con la esperanza de identificar y localizar al presunto responsable.