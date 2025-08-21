Arrestado joven en Lomas de San Miguel por tener lavadora robada sin justificar su compra

Un joven de 24 años fue detenido por elementos de Seguridad Pública tras no poder acreditar la procedencia ni la propiedad de una lavadora que resultó ser robada, en la colonia Lomas de San Miguel.

Héctor Manuel "N" terminó en las celdas municipales durante las primeras horas del jueves, luego que la afectada —propietaria del aparato— realizó un reporte en el que señalaba que su lavadora se encontraba en poder de otra persona.

Los uniformados se movilizaron hasta el cruce de las calles Saeta y Escudero, donde ubicaron la lavadora. Al entrevistar al joven, éste no pudo exhibir ningún comprobante de compra ni explicar de manera convincente cómo había adquirido el electrodoméstico.

Ante la falta de documentos y las acusaciones de la dueña, los agentes procedieron con la detención del presunto comprador, quien fue trasladado a la Comandancia para su puesta a disposición.

El juez calificador determinó aplicar un arresto de 12 horas como sanción administrativa, mientras que la lavadora fue devuelta a su dueña.

Vecinos del sector comentaron que en la zona se han registrado diversos robos a viviendas, por lo que pidieron mayor vigilancia para evitar que los objetos sustraídos terminen siendo revendidos en el mismo barrio.