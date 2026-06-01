En pleno centro le tumba espejo a camioneta

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una tranquila madrugada en la Zona Centro terminó convirtiéndose en un costoso percance vial, luego que el conductor de una camioneta realizara una maniobra sin precaución y terminara impactando una unidad estacionada, provocando daños materiales valuados en aproximadamente 12 mil pesos.

El accidente se registró sobre la calle Pedro Aranda, donde Norberto conducía una camioneta Nissan Estaquita color gris. De acuerdo con el peritaje preliminar, al desplazarse por dicha vialidad no calculó correctamente la distancia con una camioneta Ford Lobo color negro que se encontraba debidamente estacionada.

La falta de precaución provocó que la Nissan golpeara violentamente el espejo retrovisor de la unidad propiedad de Luis Alberto, dejando la pieza completamente destruida y generando cuantiosos daños materiales.

Tras el estruendo del impacto, vecinos del sector dieron aviso a las autoridades, arribando minutos después elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Asimismo, representantes de la compañía aseguradora acudieron al sitio para evaluar los daños ocasionados y determinar los procedimientos para la reparación de la unidad afectada.

Luego de varios minutos de diálogo y tras la intervención de las autoridades viales, ambos involucrados fueron trasladados a las oficinas de Control de Accidentes, donde lograron alcanzar un acuerdo para la reparación del retrovisor y el pago de los daños generados.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas y todo quedó reducido a pérdidas materiales, aunque el descuido terminó saliendo bastante caro para el responsable.