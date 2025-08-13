Asaltan expendio de cerveza El delincuente se llevó tres mil pesos en efectivo.

Un asalto a mano armada registrado la noche de ayer en un expendio de cerveza de la colonia Independencia provocó la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal.

El atraco ocurrió en la tienda Six ubicada en el cruce de las calles Coahuila y División del Norte, donde un sujeto ingresó y, portando un arma blanca, amenazó a la cajera para exigirle el dinero de la caja.

La empleada, identificada como Ángela Briseida, relató que el individuo —de complexión baja, tez morena, vestido con short de mezclilla oscuro y playera blanca— le exigió el efectivo, logrando llevarse aproximadamente tres mil pesos producto de las ventas del día.

Tras cometer el robo, el delincuente huyó con rumbo desconocido, mientras la víctima solicitaba auxilio.

Minutos después, patrullas de la Policía Municipal arribaron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

En medio del operativo, seis menores fueron detenidos por escandalizar en la calle, por lo que fueron llevados a la Comandancia Municipal.