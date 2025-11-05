Robo de auto en Monclova tras asalto en colonia Otilio Montaño

MONCLOVA, COAH.- Un robo a plena luz del día causó una intensa movilización de las autoridades en la colonia Otilio Montaño, luego que un hombre, aparentemente intoxicado, aprovechó un descuido de la repartidora de tortillas para robar su automóvil tras perpetrar un asalto en un expendio de cerveza.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de este miércoles, cuando Alejandra Castañeda llegó a un expendio de cerveza ubicado en la calle Privada 6, para entregar su mercancía.

Mientras realizaba su trabajo, un hombre de complexión morena, vestido con una camiseta azul, se subió a su automóvil KIA Spectra, modelo 2005, de color azul y de procedencia extranjera, y emprendió la huida tras perpetrar un asalto en el negocio.

El sujeto, que se encontraba aparentemente drogado, se apoderó del vehículo aprovechando el descuido de la repartidora, quien, desconcertada, solicitó apoyo de inmediato a las autoridades.

La Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal llegaron al lugar tras el reporte de robo, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al negocio para brindar atención a la empleada del expendio, quien resultó con crisis nerviosa, pero no presentó lesiones.

Conforme avanzaron las investigaciones, se descubrió que el vehículo robado fue abandonado en las calles del Fraccionamiento Monclova, donde fue localizado horas más tarde.

La madre del presunto ladrón, identificada como Alma Solís Castellanos, confirmó que su hijo, Omar Alejandro Castellanos Zamora, fue quien se llevó el auto. Sin embargo, el joven no se encontraba en su domicilio, por lo que se iniciaron rondines para dar con su paradero.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal se hicieron cargo del caso y se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer el asalto, el robo y dar con el paradero del implicado.