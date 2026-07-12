Delincuente escapa tras asalto a farmacia en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre armado con un pica hielo asaltó una farmacia ubicada en la colonia Azteca, donde amenazó de muerte a la cajera para despojarla del dinero de las ventas. Pese a la movilización de elementos de Seguridad Pública, el presunto responsable logró escapar.

El atraco ocurrió la noche del sábado en un establecimiento farmacéutico localizado sobre la calle Xóchitl. De acuerdo con la información proporcionada, la cajera Galilea Neira, de 23 años, se encontraba laborando cuando un sujeto que vestía playera blanca ingresó al negocio.

El individuo sacó un picahielo y amenazó con privarla de la vida si oponía resistencia, lo que provocó que la joven sufriera una fuerte crisis nerviosa. Acto seguido, el asaltante tomó el dinero correspondiente a las ventas del negocio y salió del establecimiento sin ser detenido.

Según los primeros reportes, personas que se encontraban en un hospital cercano no advirtieron lo ocurrido, por lo que el delincuente logró retirarse sin ser interceptado.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para recabar información e iniciar la búsqueda del responsable, aunque hasta el cierre de esta edición no había sido localizado.

Debido a la crisis nerviosa que sufrió tras el asalto, Galilea Neira fue trasladada por policías y familiares a la sala de urgencias del Hospital Amparo Pape, donde recibió valoración médica.