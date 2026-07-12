Despliegan operativo de seguridad en Monclova tras riña de jóvenes

MONCLOVA, COAH.– Un operativo de vigilancia y presencia fue desplegado por elementos de Seguridad Pública en la colonia Hipódromo, en el sector oriente de la ciudad, luego de una riña protagonizada por un grupo de jóvenes que presuntamente huyó a bordo de motocicletas.

Los hechos se registraron la tarde del sábado, cuando vecinos reportaron al sistema de emergencias una pelea entre varios jóvenes que alteraba el orden público en ese sector.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a un grupo de jóvenes que, de acuerdo con la información recabada en el sitio, ya es conocido por habitantes de la colonia debido a incidentes similares.

Como parte del operativo, los elementos municipales reforzaron la presencia policial y realizaron la revisión de motocicletas para verificar que contaran con la documentación correspondiente. Las unidades que presentaban irregularidades en su papelería fueron aseguradas.

Las autoridades también emprendieron acciones para ubicar a los presuntos participantes de la riña que escaparon del lugar a bordo de sus motocicletas, mientras continúan las labores de vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes.