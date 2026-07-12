Accidente en Monclova: mujer embarazada resulta lesionada

MONCLOVA, COAH.- Una mujer en estado de gestación resultó lesionada luego de estrellar el auto que manejaba contra una camioneta que le cerró el paso al intentar cruzar el par vial del bulevar Benito Juárez durante el mediodía de este sábado.

El accidente ocurrió en el cruce del bulevar Benito Juárez con la calle Barranquilla, donde se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales del Departamento de Control de Accidentes para atender la emergencia.

De acuerdo con el peritaje preliminar, Maximiliano Campos, quien conducía una camioneta Dodge RAM color gris, circulaba procedente de la calle Michoacán e intentó atravesar el par vial para incorporarse a la calle Barranquilla, realizando una maniobra prohibida. Al invadir la circulación preferente, terminó atravesándose al paso de un Nissan March color blanco, conducido por Gabriela Cuevas, quien no logró evitar el impacto.

A consecuencia de la fuerte colisión, Gabriela, quien se encuentra embarazada, resultó con molestias físicas, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Mientras los socorristas auxiliaban a la lesionada, oficiales de Control de Accidentes realizaron el croquis correspondiente para determinar la mecánica del percance y deslindar responsabilidades. Una vez concluidas las diligencias, los agentes solicitaron a los involucrados retirar las unidades para liberar la circulación y evitar un mayor congestionamiento vial.

Finalmente, Maximiliano Campos fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un convenio con la parte afectada para la reparación de los daños ocasionados.