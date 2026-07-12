Hombre inconsciente en Monclova tras discusión familiar

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 44 años fue llevado de urgencia a un hospital durante la madrugada de este sábado, luego de ser encontrado inconsciente dentro de su vivienda, presuntamente tras ingerir una importante cantidad de medicamento controlado después de una discusión familiar.

El reporte generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana hacia un domicilio ubicado sobre la calle Secundaria 7, cerca de la avenida 1, en la colonia Obrera Norte.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, fue la esposa del hombre quien solicitó el apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911 al descubrir que su pareja no reaccionaba. La mujer relató que alrededor de las 4:30 de la madrugada despertó y encontró un frasco de medicamento completamente vacío junto a él.

Al intentar despertarlo y no obtener respuesta, decidió pedir ayuda; sin embargo, antes del arribo de los cuerpos de emergencia, optó por trasladarlo en una camioneta Chevrolet gris hacia un hospital.

Cuando los paramédicos llegaron al domicilio, el hombre ya había recuperado el conocimiento y permanecía en el asiento del copiloto del vehículo familiar, listo para ser llevado al nosocomio.

Los socorristas realizaron una valoración preliminar y ofrecieron el apoyo para efectuar el traslado en ambulancia, pero los familiares decidieron continuar el recorrido por sus propios medios.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y recabaron la información disponible. De manera preliminar trascendió que el incidente ocurrió después de una discusión entre la pareja, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre el estado de salud del hombre ni sobre las circunstancias que rodearon el caso.