Mujer y su hijo sufren lesiones tras atropellamiento en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer y su hijo de tres años resultaron con lesiones de consideración, luego de que la conductora de una camioneta los embistiera al cruzar la avenida Leandro Valle, tras salir de la Escuela Primaria Josefina Ortiz Soto, gracias a que otro conductor les cedió el paso.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando Rosa Margarita Hernández Rangel y su hijo Fernando N' intentaban cruzar la avenida Leandro Valle, en el cruce con la calle Benito Juárez. Según testigos, un vehículo se detuvo para cederles el paso, pero la conductora de una camioneta Chevrolet Trax, color blanco, que circulaba en sentido opuesto, no advirtió la acción y avanzó, atropellando a la mujer y su pequeño, mientras que el otro menor que los acompañaba logró cruzar a tiempo.

¿Qué ocurrió?

La mujer de 57 años, identificada como Elva Lydia García Treviño, conductora de la camioneta, fue detenida poco después por elementos de la Policía Municipal que arribaron al lugar tras recibir el reporte del accidente. Socorristas del GRUM llegaron al sitio minutos después y trasladaron a los lesionados al Hospital General Amparo Pape de Benavides. Rosa Margarita presentó diversas contusiones, mientras que su hijo, Fernando, sufrió una herida en la cabeza, afortunadamente sin que se reportara riesgo vital para ninguno de los dos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Elementos de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el croquis para deslindar responsabilidades. A pesar de los daños materiales y las molestias físicas de los involucrados, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal por el atropellamiento.