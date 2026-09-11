Intenta 'desvivirse' en el Día Internacional de la Prevención del Su¡cidi0

MONCLOVA, COAH.- La detección oportuna por parte de sus familiares permitió que una joven recibiera atención durante una situación de riesgo registrada en la colonia Hipódromo, precisamente en el Día Internacional para la Prevención del Suicidio.

El reporte ingresó alrededor de las 23:16 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 22 y 11, donde se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

Intervención Familiar en Situaciones de Riesgo

Los familiares de Perla, de quien no se proporcionaron mayores datos, detectaron que requería ayuda y solicitaron apoyo de inmediato, permaneciendo a su lado mientras arribaban las autoridades.

Elementos policiacos y cuerpos de auxilio acudieron al domicilio para atender la situación y valorar las condiciones de la joven.

Posteriormente, sus familiares determinaron trasladarla por sus propios medios a un hospital, donde recibiría atención y valoración especializada.

Importancia de la Prevención del Suicidio

El caso ocurrió durante una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de identificar señales de alerta, acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles y buscar ayuda profesional de manera oportuna.

La actuación inmediata de la familia permitió que Perla fuera trasladada para recibir atención, mientras las autoridades tomaron conocimiento del caso.