Vuelca monclovense en la carretera 30

NADADORES, COAH.- Con diversos golpes resultó un monclovense luego de perder el control de su vehículo y volcar aparatosamente sobre la carretera federal 30.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del jueves, en el kilómetro 32, cerca del ejido San Isidro, cuando Arturo Villarreal, vecino de la colonia Asturias, viajaba de Sacramento hacia Nadadores.

Arturo conducía un vehículo gris cuando, por causas que serán determinadas mediante el peritaje, perdió el control del volante y salió de la carpeta asfáltica.

El vehículo terminó volcado sobre su toldo, mientras que el conductor logró salir por sus propios medios y permaneció en el lugar hasta la llegada de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil de Nadadores acudieron para brindarle los primeros auxilios y valorar las lesiones que presentaba.

Elementos de la Policía Municipal del Mando Único también se movilizaron al sitio para apoyar con el abanderamiento y resguardo de la zona.

Posteriormente, agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el automovil, que fue llevado a un corralón.

Pese a lo aparatoso del accidente, Arturo sobrevivió y las lesiones que presentó no fueron consideradas de riesgo para su vida.