Choque en colonia Tecnológico de Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, Coah. - Daños materiales fue el saldo de un accidente registrado la mañana de este jueves en la colonia Tecnológico, donde dos automovilistas terminaron involucrados en un choque.

El percance ocurrió alrededor de las 07:30 horas sobre Luis Pasteur y avenida Tecnológico, donde Eduardo Treviño conducía una Chevrolet gris.

Al llegar al cruce, el automovilista no extremó precauciones y terminó impactándose contra un Chevrolet Beat gris, conducido por Angélica Márquez.

El golpe ocasionó daños considerables en la parte posterior del Beat, por lo que ambos conductores solicitaron la presencia de las autoridades para determinar quién tuvo la responsabilidad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.