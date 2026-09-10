Hombre asegurado tras incendio en edificio abandonado en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un hombre fue asegurado por elementos de la Policía Municipal luego de ser localizado dentro de un antiguo edificio donde se registró un incendio, en plena zona centro.

La movilización ocurrió durante la mañana de este jueves, tras recibirse el reporte de fuego en el inmueble ubicado sobre la calle Cuauhtémoc, cerca del cruce con Ildefonso Fuentes.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y rápidamente comenzaron las labores para controlar las llamas, las cuales apenas comenzaban a propagarse en el interior del edificio.

Mientras los bomberos trabajaban para eliminar el riesgo, policías municipales localizaron dentro del inmueble a un hombre, quien presuntamente estaría relacionado con el inicio del incendio.

El edificio se encontraba abandonado y anteriormente había sido utilizado por un grupo de Alcohólicos Anónimos, por lo que el fuego representaba un riesgo tanto para quien se encontraba en el interior como para los vecinos y comerciantes de los alrededores.

Los oficiales procedieron a asegurar al hombre y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Por su parte, los bomberos lograron sofocar completamente el incendio y eliminaron el riesgo de que las llamas alcanzaran otras áreas del inmueble o propiedades cercanas.

Las autoridades determinarían la situación legal del asegurado y las circunstancias en que se originó el siniestro.