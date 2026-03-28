Le roban reloj y dinero a enfermera del IMSS al causar daños en su camioneta

MONCLOVA, COAH.— Ni el movimiento constante del hospital ni la hora del día detuvieron a dos ladrones que, sin el menor recato, quebraron el vidrio de una camioneta y despojaron a una enfermera del IMSS de sus pertenencias, entre ellas un reloj y 300 dólares en efectivo. El atraco ocurrió a plena luz del día y a escasos metros de la Clínica 7, donde la víctima labora.

Hilda, la enfermera recién salida de turno, se dirigía a su vehículo cuando descubrió que dos sujetos acababan de romper la ventanilla y escapaban con un reloj de alto valor y una bolsa en la que llevaba dinero en dólares.

Sin perder tiempo, alcanzó a pedir auxilio a una patrulla que circulaba sobre el bulevar Harold R. Pape.

Con las características precisas de los responsables, los elementos municipales iniciaron un rastreo por calles aledañas al hospital. Fue en la calle De la Fuente donde detectaron a dos hombres cuyas ropas coincidían con la descripción proporcionada por la afectada.

Al notar la patrulla, uno de ellos entregó un objeto al otro y ambos intentaron escapar; uno corrió entre las calles y logró perderse, pero el segundo no tuvo tanta suerte: quedó acorralado cuando los oficiales le cerraron el paso.

El detenido se identificó como Juan Armando Villanueva Vázquez, de 34 años, vecino de la Zona Centro.

Durante la revisión, los oficiales encontraron en su bolsa trasera el reloj robado. Aunque la bolsa con los 300 dólares no fue localizada en ese momento, la recuperación del reloj permitió confirmar su participación en el robo.

Villanueva Vázquez fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal para su certificación y posterior puesta a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo, daños y lo que resulte. El segundo implicado continúa prófugo, pero su identidad ya estaría bajo investigación.