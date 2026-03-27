Choque entre camionetas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente vehicular registrado la tarde de ayer en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Bravo, en la colonia Carranza, provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública, luego de que dos camionetas colisionaran en un percance que, aunque aparatoso, dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor Luis Rivera, quien manejaba una camioneta RAM 1200 modelo 2025 en color gris, circulaba por la transitada arteria cuando, presuntamente por no guardar la distancia adecuada, terminó impactando por alcance a una camioneta Nissan NP300 modelo 2019.

La segunda unidad era conducida por Gerardo Castro, quien aseguró a las autoridades que contaba con la vía preferencial al momento del impacto, por lo que no pudo evitar ser embestido por la pesada unidad que lo seguía. El golpe generó daños visibles en la parte trasera de la NP300 y en la parte frontal de la camioneta RAM, obligando a los conductores a detenerse en medio del crucero y provocando un breve caos vehicular.

Minutos después del reporte al sistema de emergencias, elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para acordonar el área, recabar testimonios y comenzar con las primeras diligencias. Tras las inspecciones preliminares, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la corporación para continuar con el peritaje correspondiente.

Será mediante los dictámenes técnicos y declaraciones formales como se determine la responsabilidad legal de cada conductor en este percance que, pese a lo aparatoso, no dejó personas lesionadas, pero sí evidenció la importancia de respetar la distancia de seguridad en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.