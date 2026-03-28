BALACERA EN BRECHA DE PROGRESO DEJA DOS MUERTOS

PROGRESO, COAH.– Una brecha silenciosa y casi olvidada se convirtió ayer en escenario de terror, luego de que un violento enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad dejara como saldo a dos jóvenes sin vida y desatara un impresionante despliegue policiaco en la región.

El enfrentamiento ocurrió en la brecha Los Rodríguez, donde los agentes fueron emboscados por civiles armados.

Los hechos ocurrieron en la rústica brecha "Los Rodríguez", donde oficiales realizaban patrullajes de vigilancia cuando, sin previo aviso, fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos proveniente de entre la maleza. La emboscada obligó a los agentes a repeler la agresión, desatándose un intercambio de fuego que, según testigos de comunidades cercanas, pudo escucharse a varios kilómetros de distancia.

Durante los minutos de tensión, dos hombres de entre 20 y 25 años cayeron abatidos en el sitio, presentando múltiples impactos de arma de fuego. Su muerte fue confirmada por los cuerpos de emergencia que, pese a la peligrosidad del área, ingresaron al lugar una vez que los disparos cesaron.

Las víctimas, hombres de entre 20 y 25 años, presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

La balacera provocó la movilización inmediata de elementos estatales, Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano, quienes ingresaron a la brecha para asegurar el terreno y descartar la presencia de más agresores ocultos en la zona. El operativo se prolongó durante varias horas, mientras las unidades recorrían caminos rurales en busca de indicios que permitieran reconstruir lo ocurrido.

Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron más tarde para procesar la escena, recolectando casquillos percutidos, huellas de neumáticos y diversos indicios claves para la investigación. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Sabinas, donde se llevarán a cabo los estudios correspondientes para su identificación oficial, ya que hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni existen detenidos relacionados con el ataque.

Las autoridades investigan si los jóvenes estaban vinculados a grupos delictivos en la región.

Autoridades mantienen completo hermetismo sobre si los jóvenes pertenecían a algún grupo delictivo o si se encontraban en el lugar durante el enfrentamiento por circunstancias ajenas al conflicto. Sin embargo, no se descarta que la agresión esté vinculada a disputas entre células criminales que operan en zonas rurales del estado.

El caso continúa bajo investigación, mientras en Progreso, el eco de los disparos aún resuena entre los habitantes que ayer vivieron una tarde marcada por el miedo y la incertidumbre.