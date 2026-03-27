Hombre de 33 años sufre sobredosis tras consumir cristal

FRONTERA, COAH. — Un hombre de 33 años estuvo a punto de perder la vida la tarde de ayer, luego de ingerir una piedra de la droga conocida como "cristal", en un aparente intento de suicidio ocurrido en la colonia Borja, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de Seguridad Pública.

El afectado fue identificado como Jesús Mario Villarreal de 33 años, con domicilio en la calle Concepción Armendáriz, de la colonia Guadalupe Borja, quien presuntamente consumió la sustancia de manera directa al comérsela, lo que le provocó una severa sobredosis minutos después. La situación fue detectada por su hermana, quien al notar su estado crítico y el comportamiento errático que presentaba, solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de Cruz Ámbar acudieron rápidamente al domicilio y, tras brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde ingresó con signos de intoxicación y quedó bajo estricta observación médica para descartar complicaciones mayores.

Al lugar también arribaron elementos del Departamento de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de los hechos y recabaron la información necesaria para integrar el reporte correspondiente. Dicho informe sería canalizado a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado para los procedimientos legales y administrativos que resulten pertinentes.

De acuerdo con autoridades, el consumo de esta droga sintética puede provocar severos daños neurológicos y cardiacos, así como episodios de paranoia y conductas autodestructivas, lo que en este caso derivó en una situación de alto riesgo para la vida del afectado.

Familiares permanecieron en el hospital a la espera de la evolución de Jesús Mario, quien logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de sus allegados y de los cuerpos de auxilio que actuaron con prontitud para evitar un desenlace fatal.