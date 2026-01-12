Accidente en Monclova: pepenador pierde la vida

MONCLOVA, COAH.– La tarde del lunes terminó en tragedia en la colonia La Amistad, luego que un hombre de 86 años que se dedicaba a la recolección de material reciclable perdió la vida tras ser atropellado en el cruce de la avenida Las Torres y la avenida El Potrero, hecho que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

La víctima fue identificada como Gustavo Lara Méndez, de 86 años de edad, quien presuntamente se dedicaba a recolectar material reciclable para subsistir. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentaba cruzar la transitada avenida empujando una carriola cargada con objetos reciclables cuando fue embestido por un vehículo Nissan Tsuru color blanco, presuntamente habilitado como taxi, el cual manejaba Tomás González Quiroz de 53 años de edad.

El impacto fue brutal. La carriola quedó atrapada debajo del automóvil, mientras que el adulto mayor salió proyectado varios metros, golpeándose de manera severa la cabeza. Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia ante la gravedad de la escena.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios al lesionado, cuyo estado fue catalogado como crítico desde el primer momento. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo atención médica especializada.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal y del área de Control de Accidentes acordonaron el sitio y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de información. Sin embargo, minutos más tarde, personal médico notificó que el adulto mayor había fallecido a consecuencia de las graves lesiones craneoencefálicas.

Tras confirmarse el deceso, se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal. Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron tanto al hospital como al lugar del accidente para iniciar las investigaciones y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Con el fallecimiento de la víctima, la situación legal del conductor cambió, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su responsabilidad conforme al peritaje y a las investigaciones en curso.

El lamentable hecho generó consternación entre vecinos del sector, quienes señalaron que el adulto mayor era una persona conocida en la zona por recorrer las calles recolectando basura, convirtiéndose su muerte en un nuevo llamado de alerta sobre los riesgos que enfrentan los peatones, especialmente en vialidades de alto flujo vehicular.