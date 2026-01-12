Choque en cadena en Monclova provoca congestionamiento vial severo

MONCLOVA, COAH.– Un choque en cadena entre tres vehículos generó caos vial y dejó cuantiosos daños materiales la tarde de ayer en el cruce de las avenidas Deportivo y Brasil, en la colonia Guadalupe, uno de los puntos con mayor carga vehicular del sector.

El accidente se originó cuando el conductor de una camioneta Ford Escape, color guinda, circulaba sobre la avenida Deportivo y realizó un alto repentino al llegar al semáforo, sin considerar la corta distancia con los vehículos que venían detrás. Esto provocó que un Nissan gris no alcanzara a frenar y se estrellara contra la parte trasera de la camioneta.

El impacto inicial desató el efecto dominó. Un tercer vehículo, un Chevrolet Aveo gris oscuro, terminó por sumarse al percance al no lograr detenerse a tiempo, quedando los tres automóviles con daños visibles y la vialidad parcialmente bloqueada durante varios minutos.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos del grupo GRUM arribaron al sitio para valorar a los ocupantes de las unidades. Afortunadamente, ninguno presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario realizar traslados a hospitales, quedando el incidente únicamente en pérdidas materiales y un severo congestionamiento vial.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública se encargaron de tomar conocimiento del hecho, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades conforme al reglamento de tránsito. Una vez concluidas las diligencias, los vehículos fueron retirados y la circulación se restableció de manera habitual.