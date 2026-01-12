Movilización de seguridad por herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un reporte realizado al Sistema Estatal de Emergencias 911 provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio durante la madrugada de ayer, luego que se alertó sobre una persona presuntamente lesionada con arma blanca en el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, al oriente de la ciudad.

La llamada de auxilio indicaba que un individuo se encontraba herido y pidiendo ayuda a un costado de la carretera, a la altura de la antigua zona de tolerancia, lo que encendió las alertas entre las autoridades. De inmediato, elementos de diversas corporaciones policiacas y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se desplazaron al sitio señalado para atender la emergencia.

Al arribar al lugar, los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó recorridos a lo largo del Libramiento y revisiones en brechas y zonas despobladas cercanas. De manera simultánea, los socorristas inspeccionaron el área en busca de la persona reportada como lesionada; sin embargo, pese a la revisión exhaustiva, no fue localizado ningún herido en el punto indicado.

Ante la ausencia de resultados, las autoridades ampliaron las acciones de verificación y realizaron consultas en distintos hospitales de la ciudad para descartar el ingreso de alguna persona con lesiones provocadas por arma blanca. De manera preliminar, se manejó la posibilidad de que el presunto afectado hubiera sido auxiliado y trasladado por particulares antes del arribo de los cuerpos de emergencia.

Hasta el cierre de esta edición, no se confirmó la localización del individuo ni el ingreso de algún paciente con las características descritas, por lo que el reporte quedó asentado como presunto y en seguimiento. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a realizar reportes responsables y con información precisa, a fin de facilitar la atención oportuna de las emergencias.