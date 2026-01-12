Conflicto en Monclova: Pandilleros intentan despojar a estudiante

MONCLOVA, COAH.– Una riña y un intento de agresión contra un estudiante provocaron la movilización de elementos de Seguridad Pública la tarde de ayer en la colonia Colinas de Santiago, al sur de la ciudad, sector señalado por constantes reportes de violencia.

De acuerdo con la información recabada, los hechos se registraron sobre la calle Estación Monclova, cuando un estudiante regresaba a su domicilio tras concluir su jornada escolar. Al transitar por el lugar, fue interceptado por un grupo de jóvenes identificados como pandilleros del sector, presuntamente encabezados por un sujeto conocido con el apodo de "El Chicoco".

Según el testimonio del afectado, los individuos intentaron detenerlo con la intención de despojarlo de una cachucha, advirtiéndole que, de no hacerlo, sería golpeado. Ante el riesgo inminente, el estudiante optó por correr y refugiarse en un domicilio cercano, donde solicitó apoyo a un vecino.

Habitantes del sector realizaron el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, lo que derivó en el envío de una unidad de Seguridad Pública. Sin embargo, al arribar los oficiales al sitio, los presuntos agresores ya se habían dado a la fuga, por lo que no se logró ninguna detención.

Elementos policiacos realizaron un recorrido preventivo en el área para descartar riesgos y recabar datos, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales. El estudiante fue entrevistado por las autoridades y manifestó encontrarse ileso.

Finalmente, se informó que el afectado decidió no presentar denuncia formal en contra del presunto responsable ni de los demás involucrados, limitándose a recibir orientación por parte de los oficiales. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier hecho que altere la seguridad y tranquilidad de los vecinos.