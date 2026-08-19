Atropella a mujer al echarse de reversa

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 54 años terminó lesionada luego de ser embestida por una camioneta Chevrolet Silverado, cuyo conductor realizaba una maniobra de reversa en calles de la Zona Centro, la mañana de este miércoles.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas en el cruce de las calles Abasolo y Morelos, donde María Guadalupe Garrocho Moreno terminó con una lesión en uno de sus brazos y fuertes molestias en la espalda.

De acuerdo con testigos, José Rodríguez, de 60 años, se encontraba al volante de la camioneta cuando comenzó a echarse de reversa para realizar una maniobra de estacionamiento, sin percatarse de que la mujer se encontraba en su trayectoria.

La maniobra terminó en accidente, pues la Silverado embistió a María Guadalupe y, según testigos, una de las llantas pasó sobre su brazo, provocándole intenso dolor y molestias en la espalda.

Atención médica y traslado

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

El arribo de los socorristas se complicó debido al congestionamiento vehicular registrado en el primer cuadro de la ciudad, generado por las obras que se realizan en diferentes calles del Centro.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también acudieron al sitio para elaborar el croquis y realizar el peritaje correspondiente.

Responsabilidades legales del conductor

Tras establecerse las primeras responsabilidades, José fue asegurado por los oficiales y trasladado a la Comandancia Municipal, donde se determinaría su situación legal.