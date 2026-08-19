De una pedrada, le abre la nariz a su ex

MONCLOVA, COAH.- Una discusión entre una mujer y su expareja terminó con una agresión, luego de que la madre de familia presuntamente fuera golpeada con una piedra en el rostro durante la noche del lunes, en la colonia El Pueblo.

La afectada fue identificada como Cielo 'N', de 32 años, quien presentó una herida en la frente, entre ambos ojos, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de Seguridad Pública y paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM).

Detalles de la agresión

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Monclova, hasta donde la mujer acudió para recoger a sus dos hijos, de 14 y 9 años, quienes se encuentran bajo su custodia.

Según relató ante los oficiales, al encontrarse con su expareja, identificado como Ricardo Rodríguez Galindo, comenzaron a discutir. La situación subió de tono hasta que, presuntamente, el hombre tomó una piedra y la golpeó en el rostro.

Tras recibir el reporte, policías municipales acudieron al domicilio para tomar conocimiento de lo ocurrido. Sin embargo, Ricardo se negó a salir de la vivienda y aseguró que su expareja era una persona problemática.

Reacción de la víctima

Los paramédicos del GRUM valoraron a Cielo 'N' en el lugar, pero la mujer rechazó ser trasladada a un hospital y manifestó que acudiría por sus propios medios para recibir atención médica.

Finalmente, los oficiales la orientaron para que acudiera ante el Ministerio Público y presentara la denuncia correspondiente por la agresión.