Detenido por molestar a su esposa en puesto de comida

Un bochornoso incidente movilizó a las autoridades municipales este martes al mediodía, cuando Félix Monreal Martínez, de 56 años, fue detenido tras molestar a su esposa en su puesto de comida ubicado frente a la Clínica 86 del Seguro Social.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:50 horas en el bulevar San José, esquina con calle Guadalajara, en la colonia El Mirador. De acuerdo con vecinos y clientes, Félix llegó en estado de ebriedad reclamando un supuesto dinero que le habría prestado a su pareja, generando una fuerte discusión que atrajo la atención de quienes se encontraban en el lugar.

La mujer, cansada de los constantes enfrentamientos y presuntamente en proceso de separación, decidió no permitirle más el acceso a su negocio. Temiendo que la situación se tornara más violenta, optó por pedir apoyo a las autoridades.

Elementos de la unidad 235 de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras constatar la alteración del orden público y la conducta agresiva de Félix, procedieron a detenerlo. El beodo fue trasladado a la Comandancia Municipal, bajo una falta administrativa.