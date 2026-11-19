CD. VICTORIA, TAMPS.- Una avioneta terminó desplomada sobre la pista del aeropuerto Pedro J. Méndez luego de presentar una presunta falla en el tren de aterrizaje. El incidente dejó como saldo al piloto y a un pasajero ilesos.

La emergencia ocurrió cuando la aeronave intentaba completar su maniobra de aterrizaje en la terminal aérea de Ciudad Victoria, donde finalmente quedó sobre la superficie de la pista, sin condiciones para continuar con su operación normal.

De acuerdo con información extraoficial, el percance involucró una avioneta tipo PA-46, identificada con la matrícula XB-MKC, que había despegado de la ciudad de Matamoros.

En la aeronave viajaban únicamente dos personas: el piloto y un pasajero, quienes lograron salir por sus propios medios y sin presentar lesiones pese a las condiciones en las que terminó la unidad.

Las primeras versiones apuntaron a un desperfecto en el tren de aterrizaje, mecanismo encargado de soportar el peso de la aeronave durante el contacto con la pista. La presunta avería habría impedido que el descenso se desarrollara de manera normal.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El incidente generó expectación dentro de las instalaciones aeroportuarias debido a que la avioneta quedó desplomada en plena zona de aterrizaje.

Hasta el momento no se ha precisado la magnitud de los daños materiales ni existe información oficial que confirme las causas del percance.

Acciones de la autoridad

Aunque las primeras versiones señalan una posible falla mecánica, corresponderá a las autoridades competentes determinar qué provocó el accidente y establecer las circunstancias en que ocurrió.

El saldo fue favorable: los dos ocupantes sobrevivieron al incidente y no se reportaron personas lesionadas.