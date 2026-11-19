ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH.- El cansancio y la tristeza por la muerte de su madre marcaron el viaje de Luis Jaime Galván, de 58 años, quien no logró llegar a Monclova luego de dormitar al volante y volcar la camioneta en la que se desplazaba por la carretera federal 57.

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 47, en las inmediaciones de Estación Hermanas, donde el conductor perdió el control de su Dodge RAM Longhorn y terminó fuera del camino, con la unidad volcada.

Luis Jaime viajaba desde Piedras Negras hacia Monclova después de recibir la noticia del fallecimiento de su madre. Sin embargo, durante el trayecto el sueño lo venció y una dormitada provocó que perdiera el control de la camioneta.

Detalles del accidente

El reporte movilizó a paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC), así como a elementos de Bomberos y Protección Civil de Escobedo, quienes acudieron para brindarle auxilio.

Los socorristas valoraron al automovilista y le proporcionaron atención prehospitalaria en el lugar, mientras las demás corporaciones apoyaban en las labores de seguridad.

Acciones de la autoridad

Oficiales de la Guardia Nacional también acudieron para tomar conocimiento de la volcadura y realizar las diligencias correspondientes.

Así, el viaje que emprendió Luis Jaime en medio del dolor por la pérdida de su madre terminó antes de alcanzar su destino, luego de que el cansancio le ganara mientras conducía.