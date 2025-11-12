El agresor de Marcos huyó, mientras sus familiares trasladaron al lesionado al hospital.

MONCLOVA, COAH.– Un hombre terminó inconsciente y hospitalizado tras recibir un certero batazo en la cabeza por parte de un desconocido que, luego de cumplir su violenta "jugada", escapó corriendo en plena madrugada de este miércoles.

¿Qué ocurrió?

El ataque ocurrió en la colonia no especificada, alrededor de las 04:12 horas, cuando los gritos de auxilio rompieron el silencio de la noche. La víctima fue identificada como Marcos Zertuche Juárez, quien quedó tendido e inconsciente frente a su domicilio después de ser agredido.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Consuelo Juárez, ella se encontraba dentro de su casa cuando escuchó un fuerte golpe afuera. Al salir, se encontró con la escena que ninguna madre quisiera presenciar: su hijo desmayado sobre el pavimento y con un golpe visible en la nuca.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Vecinos que alcanzaron a ver el momento de la agresión le dijeron que un hombre, hasta ahora no identificado, se acercó a Marcos sin mediar palabra y lo atacó con un bate, para luego huir a toda prisa entre las calles oscuras.

Marcos fue auxiliado y trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde personal médico confirmó que el golpe lo había dejado inconsciente por varios minutos. Elementos preventivos acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso, entrevistándose con el enfermero de guardia, quien informó sobre el ingreso del lesionado.

Las autoridades recomendaron a la madre del afectado presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras se llevan a cabo las investigaciones para tratar de identificar al agresor y esclarecer el móvil del brutal ataque.