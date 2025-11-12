Por corretear a quien lo chocó, deja "dominó" de autos dañados

El querer que le respondieran por un daño mínimo, le salió muy caro a Juan Orlando Amador Valerio, quien perdió el control de su auto y rebotó contra los vehículos que estaban estacionados a orillas del bulevar Harold R. Pape.

BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH.- Caro, muy caro, le salió a Juan Orlando Amador Valerio su espíritu justiciero al querer alcanzar al conductor que minutos antes le dio un "besito" a su Nissan Versa azul, pues en su persecución terminó provocando un aparatoso accidente que dejó una fila de vehículos dañados frente a la empresa Ternium.

¿Qué ocurrió?

El percance ocurrió cerca de las 12:45 de este miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape, cuando el conductor del Versa modelo 2015, decidió que la mejor forma de resolver un golpe menor era corretear al responsable... a exceso de velocidad, claro. Pero la adrenalina le duró poco: al llegar a la altura de la mencionada empresa, perdió el control del vehículo, dio un giro y se estampó de lleno contra una Chevrolet Tornado blanca modelo 2023, propiedad de Víctor Hugo Olvera López, que estaba estacionada tranquilamente a la orilla del bulevar.

El impacto fue tan fuerte que la Tornado salió proyectada hacia adelante, golpeando una hilera de autos que nada tenían que ver en el pleito vial. Entre los afectados de la cadena de colisiones quedaron un KIA Soul, modelo 2019, propiedad de Mario Alberto Sánchez González, una Ford Ranger, modelo 2016, de José Salvador Guerra Sánchez y un Mazda 6, modelo 2010, propiedad de Brenda Gaytán Ceniceros.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los trabajadores de Ternium, alarmados por el estruendo, salieron a ver qué había pasado y se toparon con el caótico panorama de sus vehículos aplastados unos contra otros. Ellos mismos dieron aviso a las autoridades, mientras el conductor responsable trataba de explicar lo inexplicable: que todo comenzó por un simple "toquecito".

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para elaborar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. El Nissan Versa y los demás vehículos dañados fueron llevados al corralón, mientras que Juan Orlando fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde deberá responder por los cuantiosos daños materiales que causó en su intento por "hacer justicia por su propia mano".