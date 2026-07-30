Mujer agredida por su pareja en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un nuevo caso de violencia familiar movilizó la noche del miércoles a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego de que una mujer denunciara haber sido agredida por su pareja sentimental dentro de su vivienda, en la colonia Hipódromo.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle 12, entre las calles 9 y 11, donde vecinos escucharon una fuerte discusión y solicitaron el apoyo de las autoridades.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con Berenice Mijares Romero, de 33 años, quien manifestó que su pareja comenzó a comportarse de forma violenta, presuntamente debido a que llevaba cerca de un día sin consumir sustancias tóxicas.

La mujer señaló que el hombre pasó de los insultos a las agresiones físicas, sujetándola con fuerza y arrojándola al suelo, causándole diversos golpes. Tras la agresión, el presunto responsable huyó antes de la llegada de las corporaciones policiacas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a la afectada, quien presentó lesiones menores que no ameritaron su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos por el sector en busca del presunto agresor, sin lograr ubicarlo. Asimismo, orientaron a la víctima para que presentara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y pudiera solicitar las medidas de protección previstas por la ley.