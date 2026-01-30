Bomba molotov provoca incendio de Jeep

MONCLOVA, COAH.- Un vecino de la colonia Ciudad Deportiva resultó con quemaduras en un pie durante la madrugada de este viernes, luego de intentar sofocar el incendio provocado en su vehículo todoterreno por manos vandálicas que presuntamente lanzaron una bomba molotov mientras la unidad se encontraba estacionada en la cochera.

Los hechos se registraron minutos antes de las 04:00 horas sobre la calle Tezozómoc, en su cruce con Primera, hasta donde se movilizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a José Alfonso Ruiz Lumbreras, propietario del vehículo afectado.

De acuerdo con la información recabada, no era la primera alerta en el sitio. Cerca de las 22:00 horas del jueves, los bomberos ya habían acudido al mismo punto tras un reporte de incendio de vehículo; sin embargo, al arribar no localizaron anomalías y todo parecía estar en orden.

La situación cambió horas después, cuando ya entrada la madrugada, el afectado percibió un fuerte olor a quemado. Al salir de su domicilio, observó que su vehículo, el cual se encontraba cubierto con una sábana, comenzaba a incendiarse, por lo que intentó apagar el fuego por sus propios medios.

Durante esa acción, Ruiz Lumbreras sufrió quemaduras en un pie. Posteriormente, los cuerpos de emergencia lograron controlar la situación, evitando que el fuego se propagara a la vivienda. El saldo fue daños en un Jeep de color negro.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido. El afectado señaló no tener conflictos con vecinos, aunque admitió sospechar de quién podría estar detrás del ataque. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores, aunque dejó lesiones y daños materiales.

Finalmente, las autoridades recomendaron al propietario presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de que se inicien las investigaciones y se dé con los responsables de este ataque incendiario.