Quemazón de baldío moviliza a Bomberos

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte incendio presuntamente provocado desató la noche del miércoles una intensa movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos, luego que manos vandálicas prendieran fuego a basura y hierba seca en un predio baldío ubicado a espaldas de Soriana Anáhuac, colindante a la colonia Miravalle.

Los Bomberos actuaron rápidamente para evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando vecinos del área reportaron al Sistema Estatal de Emergencias, 911, que enormes llamaradas salían del terreno localizado sobre la avenida Colombia, generando temor ante el riesgo de que el fuego se extendiera hacia viviendas cercanas.

Ante la magnitud del siniestro, los vulcanos se desplazaron de inmediato al lugar y comenzaron a combatir de frente las llamas, las cuales avanzaban con rapidez debido a la acumulación de material combustible y las condiciones secas del terreno.

Durante varios minutos, los bomberos trabajaron intensamente para contener y sofocar el incendio, logrando finalmente extinguirlo antes de que alcanzara domicilios aledaños o provocara una tragedia mayor. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños en el predio afectado.

El incendio fue reportado por vecinos alrededor de las 23:00 horas, generando preocupación en la comunidad.

Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que se registran incendios en ese terreno, por lo que solicitaron mayor vigilancia para evitar que este tipo de actos vandálicos vuelva a repetirse y ponga en riesgo a las familias de la zona.