Bomberos controlan fuga de gas en Monclova sin lesionados

Monclova, Coahuila.— Una fuga de gas registrada la noche del martes en un domicilio de la colonia Praderas fue controlada por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes eliminaron el riesgo sin que se reportaran personas lesionadas, intoxicadas o daños materiales.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:00 horas, luego de que Leticia Hernández percibió un fuerte olor a gas en el interior de su vivienda y solicitó apoyo a través del sistema de emergencias.

En respuesta al llamado, una unidad de ataque rápido acudió al domicilio ubicado en la calle BOF número 938, casi esquina con Primero de Enero, donde el personal especializado realizó una inspección para localizar el origen de la fuga.

Durante la revisión, los bomberos ingresaron al patio del inmueble y detectaron que la falla se encontraba en la conexión del cilindro de gas. La válvula no estaba colocada correctamente, lo que permitía el escape constante del combustible.

Los elementos efectuaron el ajuste correspondiente y posteriormente verificaron todo el sistema para confirmar que la fuga había sido eliminada y que el inmueble ya no representaba riesgo para sus ocupantes.

Una vez controlada la emergencia, el personal realizó una inspección final de las instalaciones de gas y brindó recomendaciones preventivas a la propietaria sobre el manejo adecuado de cilindros y conexiones. Asimismo, enfatizó la importancia de revisar periódicamente las válvulas y reportar de inmediato cualquier olor inusual a gas.

Tras confirmar que las condiciones eran seguras y que no existía peligro para los habitantes del domicilio, la unidad del Heroico Cuerpo de Bomberos concluyó el servicio y regresó a su base de operaciones.