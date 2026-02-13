Bomberos controlan incendio en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un incendio registrado la mañana de este viernes en un domicilio de la colonia Córdoba generó la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que vecinos alertaron que la vivienda ya había sido incendiada en ocasiones anteriores y presentaba una fuerte acumulación de objetos y desechos en su interior.

El reporte ingresó alrededor de las 09:00 horas, indicando que una casa ubicada sobre la calle San Antonio estaba envuelta en humo. La llamada fue realizada por Yara Córdoba, quien informó a las autoridades que un hombre identificado como Rodrigo presuntamente ha provocado incendios previos en el mismo inmueble y que suele acumular gran cantidad de artículos.

Elementos de Bomberos acudieron de inmediato y encontraron el domicilio con fuego activo en el interior. De acuerdo con los primeros informes, las llamas se propagaron con rapidez debido a la acumulación de cartón, plásticos y otros materiales inflamables.

De manera preliminar se indicó que el incendio pudo iniciarse cuando el morador intentaba preparar alimentos y alguna fuente de calor alcanzó material combustible. El habitante no fue localizado en el sitio al momento de la intervención.

Los vulcanos realizaron maniobras de ataque directo y labores de enfriamiento, además de la remoción de objetos para evitar que el fuego se reavivara o alcanzara viviendas contiguas. Tras varios minutos de trabajo, la situación fue controlada.

No se reportaron personas lesionadas, aunque sí daños materiales considerables dentro del domicilio. Autoridades señalaron que se tomarán datos para integrar el informe correspondiente y dar seguimiento al caso.

Finalmente, cuerpos de emergencia reiteraron el llamado a evitar la acumulación extrema de objetos en viviendas, ya que este tipo de condiciones multiplica el riesgo y convierte cualquier chispa en un problema mayor.