Falsa alarma de incendio moviliza a bomberos en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un falso reporte de incendio movilizó la noche del sábado al cuerpo de bomberos de Monclova hacia un domicilio ubicado en el sector oriente.

El reporte de emergencia alertó sobre un supuesto incendio en una vivienda, por lo que los bomberos activaron de inmediato el protocolo de atención y se trasladaron al sitio.

Los elementos acudieron a las calles Gilberto Limón y Manuel Cedís, donde verificaron la situación.

Al arribar, los propietarios del domicilio se mostraron sorprendidos por la presencia de los cuerpos de emergencia, ya que aseguraron no haber reportado ningún incendio.

Tras realizar la inspección correspondiente, los bomberos confirmaron que no existía el siniestro reportado y determinaron que se trató de una falsa llamada de emergencia.

El incidente generó la movilización de los elementos, quienes atendieron el reporte conforme a los protocolos establecidos.