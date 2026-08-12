Bomberos de Monclova atienden reporte de fuga de gas en Anáhuac

MONCLOVA, Coah. - Elementos del cuerpo de Bomberos, estación Monclova, se movilizaron la noche de ayer, miércoles, tras recibir el reporte de una supuesta fuga de gas en la colonia Anáhuac.

El llamado de auxilio fue realizado por vecinos de la calle Ahuízotl, quienes solicitaron la presencia de los bomberos para revisar un posible escape de gas que generó preocupación entre los habitantes del sector.

Los llamados "tragahumos" acudieron rápidamente al lugar para verificar la situación y descartar cualquier riesgo para los residentes.

Sin embargo, al momento de su arribo, únicamente persistía el olor a gas, sin que se detectara una fuga en alguno de los domicilios señalados.

Tras realizar la revisión correspondiente y no encontrar indicios de una fuga activa, los elementos determinaron que se trató de una falsa alarma.

Finalmente, los bomberos se retiraron del sitio luego de confirmar que no existía una situación de riesgo.

El llamado a la ciudadanía es a tomar con responsabilidad este tipo de reportes, debido a que una movilización de emergencia puede coincidir con la atención de un incendio, fuga real u otro siniestro que requiera una respuesta inmediata.