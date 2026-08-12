Rescatan a 60 perros de Fundación Frichem

CASTAÑOS, Coah.– La denuncia por la desaparición de Lía, una perrita French Poodle reclamada por su familia, derivó este miércoles en un operativo de rescate que puso al descubierto las condiciones críticas en que permanecían entre 50 y 60 perros dentro de las instalaciones de la Fundación Frichem, en la colonia Libertad.

La familia de Lía denunció que identificó a la mascota en publicaciones de la organización. Tras contactar a la encargada, envió fotografías y evidencias para acreditar la propiedad.

La directora reconoció a la perrita y afirmó que se encontraba bajo resguardo. Posteriormente, los propietarios fueron informados de que Lía había sido trasladada a Saltillo para recibir atención veterinaria.

La familia realizó pagos por 2 mil 50 pesos, correspondientes, según les informaron, a cuatro vacunas y la esterilización. Al solicitar nuevas imágenes para conocer el estado de la mascota, únicamente recibió un video del momento del rescate.

Después fueron solicitados otros 800 pesos para transporte, alimento y pañales. Ante la falta de información reciente sobre Lía, los propietarios formalizaron la denuncia con el objetivo de recuperar a su mascota.

La diligencia realizada este miércoles reveló un escenario distinto. Autoridades y asociaciones protectoras localizaron entre 50 y 60 perros en condiciones delicadas. Algunos presentaban evidente deterioro físico y fueron retirados de inmediato.

Los rescatistas trasladaron a los animales a refugios y clínicas veterinarias. Algunos ejemplares fueron reportados en estado crítico.

El Ministerio Público y Servicios Periciales documentaron las condiciones del inmueble, mientras elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal, Policía Municipal y Secretaría de la Defensa Nacional mantuvieron el perímetro bajo resguardo.

Las asociaciones anunciaron nuevas denuncias. Corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinar si existieron delitos y establecer las posibles responsabilidades.