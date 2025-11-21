Perro atrapado en reja recibe ayuda de Bomberos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron con urgencia tras recibir una llamada de auxilio por parte de vecinos preocupados, quienes informaron que un perro se encontraba atrapado en una reja de un portón en la colonia Fraccionamiento Carranza.

El animal, que funge como guardián en el domicilio de la calle Lucio Blanco número 200, había quedado atrapado bajo el intenso sol de la tarde, con su cuerpo inmovilizado entre las barras metálicas del portón.

Los dueños del inmueble no se encontraban en ese momento, y el perrito, asfixiado por el calor, mostraba claros signos de angustia. Ante esta situación desesperante, los vecinos no dudaron en pedir el apoyo de los Bomberos, quienes rápidamente acudieron al lugar.

Al llegar al domicilio, los valientes bomberos comenzaron con los trabajos de rescate. Con calma y precisión, lograron acercarse para liberar al animal que, tras minutos de tensión, logró salir de su confinamiento. Afortunadamente, el perrito no presentaba lesiones graves, aunque la situación había sido crítica debido a las altas temperaturas.

Una vez liberado, el lomito, como si entendiera el esfuerzo realizado por los Bomberos, se acercó y lamió la mano de los vulcanos que lo auxiliaron, un gesto de gratitud que no pasó desapercibido para los presentes.

Los bomberos aseguraron que, si bien la situación fue delicada, la rápida intervención evitó que el animal sufriera un daño mayor. El perrito, al parecer, está bien, aunque se recomienda que los propietarios del hogar tomen medidas preventivas para evitar que vuelva a ocurrir un incidente similar.