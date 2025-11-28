Borracho en colonia El Pueblo asusta a habitantes de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un supuesto "cuerpo" tirado en plena banqueta de las calles de la colonia El Pueblo desató el pánico entre los vecinos la tarde de ayer, luego que un bulto inmóvil y con forma humana apareciera recostado sobre la calle Jiménez, sembrando miedo, rumores y hasta teorías de película barata.

La escena tenía todos los ingredientes de una tragedia: el sujeto estaba completamente inmóvil, en posición fetal y con una postura tan dramática que varios colonos ya imaginaban una escena del crimen, un ajuste de cuentas o, mínimo, el inicio del apocalipsis zombie.

Ante la incertidumbre, los habitantes no dudaron en llamar a la Policía Municipal.

Los oficiales llegaron listos para lo peor, mentalizados para acordonar la zona, dar parte al Ministerio Público y quizá hasta aparecer en el noticiero nocturno. Se aproximaron al "cuerpo" con cautela... hasta que un fuerte y muy característico aroma disipó todo misterio.

No era un difunto. Tampoco un lesionado. Ni un zombie. Era, simple y llanamente, un borracho recargado en su propio universo etílico.

Los oficiales, tras confirmar que el único delito del hombre era abusar del alcohol, procedieron a "resucitarlo" y trasladarlo a los separos municipales, donde pasó una cómoda y reflexiva noche que—esperan las autoridades—lo ayude a reconsiderar sus hábitos festivos.

Mientras tanto, los vecinos, que ya estaban listos para elevar plegarias y prender veladoras, solo se llevaron un enorme susto, un buen chisme y un olor a fermento que difícilmente olvidarán.

La colonia El Pueblo puede dormir tranquila: no hubo crimen, no hubo drama... solo un hombre que confundió la banqueta con una suite ejecutiva.