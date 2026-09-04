Le da botellazo a su tío tras discusión

MONCLOVA, COAH.- Una discusión familiar terminó en una agresión durante la noche en la colonia Picasso, donde un hombre de 51 años señaló haber sido atacado de un botellazo, presuntamente por su propio sobrino.

El incidente ocurrió en un domicilio de la calle Mónaco, cerca de la Privada Picasso, donde se encontraba Mario Alberto Valdés Medellín cuando inició el conflicto.

Conflicto Familiar

De acuerdo con lo relatado por el afectado a las autoridades, permanecía en el patio de su vivienda cuando su sobrino, identificado como Luis Miguel, sostuvo una fuerte discusión con su pareja.

El joven habría salido del domicilio molesto y, posteriormente, tomado una botella de cerveza con la que presuntamente golpeó a su tío antes de retirarse del lugar.

Respuesta de las Autoridades

Elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir el reporte y recabaron información sobre lo sucedido. Inicialmente, Mario Alberto se negó a proporcionar mayores datos sobre el presunto agresor y tampoco quiso solicitar una ambulancia.

Minutos después, arribaron paramédicos de Protección Civil de Monclova, quienes lo convencieron de recibir una valoración médica en el lugar.

Tras ser revisado, los socorristas determinaron que la lesión no aparentaba ser de gravedad. El afectado rechazó ser trasladado a un hospital y señaló que buscaría atención médica por sus propios medios.

Asimismo, manifestó que analizaría presentar una denuncia formal contra su sobrino por la agresión ocurrida dentro de su domicilio.