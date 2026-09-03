Chocan motocicleta y auto; hay dos lesionados

MONCLOVA, COAH.- Dos hermanos adolescentes resultaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaban se estrellara contra un automóvil en el cruce del bulevar Sidermex y el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El accidente ocurrió después de las 21:00 horas de ayer, cuando los jóvenes se desplazaban en una motocicleta Italika negra con dirección hacia el bulevar Harold R. Pape.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los motociclistas presuntamente ignoraron la luz roja del semáforo y continuaron su marcha justo cuando un automóvil realizaba una maniobra para incorporarse al libramiento.

En el vehículo viajaban Guadalupe Janeth, su madre Juanita y un niño de cinco años. La conductora manifestó a las autoridades que tenía la luz verde cuando comenzó el giro.

Tras la colisión, los dos adolescentes cayeron sobre el pavimento. El conductor de la motocicleta presentó mayores lesiones al recibir el impacto contra la parte frontal del automóvil.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio y atendieron a los involucrados. Los hermanos fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS para recibir valoración médica.

Guadalupe Janeth, el menor de cinco años y Juanita también fueron revisados por los socorristas. La conductora presentó una crisis emocional derivada del accidente, aunque ninguno de los ocupantes del automóvil sufrió lesiones de gravedad.

Elementos de Control de Accidentes se hicieron cargo del percance y realizaron las diligencias para determinar la mecánica de la colisión y establecer responsabilidades.