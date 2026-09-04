Fatal volcadura en la 57 deja 3 muertos y 6 heridos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Tres mujeres perdieron la vida y seis personas resultaron lesionadas luego de que una Suzuki Ertiga volcara la noche del jueves sobre la carretera Federal 57, cerca de la Ex Hacienda de Plan de Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, a la altura del kilómetro 101, cuando la unidad regresaba de Saltillo hacia Monclova.

Causas del accidente

De acuerdo con los primeros reportes, una de las llantas de la camioneta sufrió una ponchadura, provocando que la conductora, Cynthia Estephanie De los Santos Sánchez, de 34 años, perdiera el control y la unidad terminara volcada.

En el vehículo viajaban nueve personas. Entre las víctimas mortales fueron identificadas Gabriela Hernández Ibarra, de 32 años; Ángela Valeria Rodríguez Castillo, de 27, y Daniela Guadalupe Valdés Ordóñez, de 27 años, quienes fueron identificadas por sus familiares.

Entre los lesionados se encuentran Javier Gabriel Álvarez Ramírez, de 35 años, y José Alfredo García Juárez, de 52 años.

Tres de los heridos fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y Bomberos de Castaños, mientras que otro lesionado fue llevado a la Clínica Amparo Pape por elementos del GRUM.

La conductora y otro de los pasajeros fueron trasladados hacia Saltillo para recibir atención médica.

Elementos de distintas corporaciones de emergencia acudieron al sitio para atender a los lesionados y realizar los traslados correspondientes.

Investigación en curso

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizan las diligencias para establecer con precisión las causas de la volcadura.

El percance también puso bajo investigación las condiciones en que se realizaba el traslado de los pasajeros mediante servicios solicitados por aplicaciones conocidas como "Ride", debido al número de personas que viajaban en la unidad.