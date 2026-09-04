Identifican a Gabriela Hernández Ibarra, víctima de volcadura en carretera 57

RAMOS ARIZPE, COAH.- Una de las tres mujeres que perdieron la vida durante una volcadura registrada sobre la carretera Saltillo-Monclova fue identificada como Gabriela Hernández Ibarra, de 32 años.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 96, cuando una SUV Suzuki Ertiga, con placas 24E-072 del estado de Coahuila, se desplazaba con dirección a Monclova.

La unidad era conducida por Cynthia Estephanie de los Santos Sánchez, de 34 años, quien manifestó que uno de los neumáticos presentó una falla, provocando que perdiera el control y, posteriormente, la unidad volcara en repetidas ocasiones.

La conductora portaba el cinturón de seguridad y sufrió una contusión en la nariz. Fue trasladada por la unidad 482 de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al IMSS 2, en código amarillo.

Identificación de las víctimas

En el lugar fueron localizadas tres mujeres sin vida. Además de Gabriela Hernández Ibarra, las otras dos víctimas permanecían sin identificar.

Una de ellas tenía entre 25 y 30 años; vestía blusa azul con cerezas y pantalón de mezclilla azul.

La tercera víctima tenía entre 20 y 25 años, cabello castaño rizado, camisa azul cielo con rayas, top negro y short azul.

Respuesta de los servicios de emergencia

Diversas corporaciones de emergencia acudieron al sitio para atender a los ocupantes del vehículo.

Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a dos hombres, ambos en código verde, hacia Monclova. Por su parte, Protección Civil de Castaños trasladó a otros dos hombres, también en código verde.

Una unidad de GRUM Monclova trasladó a otro hombre en código amarillo.

Las corporaciones realizaron las labores de atención y traslado de los lesionados, mientras las autoridades correspondientes llevaron a cabo las diligencias para el levantamiento de los cuerpos y el esclarecimiento del accidente.