Azota motociclista en pleno par vial

FRONTERA, COAH.– Una imprudencia al volante, combinada con el pavimento mojado, terminó en un accidente que dejó a un joven motociclista lesionado la noche del miércoles en pleno corazón de la ciudad.

El percance se registró alrededor de las 23:30 horas sobre el par vial Almaden, en el cruce con la calle Francisco I. Madero, donde la tranquilidad de la zona se vio interrumpida por la caída aparatosa de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor, identificado como Brayan de los Santos Barboza, de 25 años, circulaba con dirección al poniente a bordo de una motocicleta Vento en color rojo con negro, aparentemente a una velocidad mayor a la recomendada.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al aproximarse al cruce, el semáforo cambió a rojo, lo que lo obligó a frenar de manera repentina. Sin embargo, no anticipó la presencia de un charco de agua sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó que perdiera el control y terminara derrapando de forma violenta.

El joven salió proyectado contra el pavimento, sufriendo abrasiones en ambas rodillas y un golpe en el abdomen, lo que generó momentos de tensión entre quienes presenciaron el accidente.

De inmediato, socorristas de Protección Civil y Bomberos de Frontera acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, estabilizándolo antes de trasladarlo a un hospital para una valoración más detallada.

Reacciones de testigos y familiares

En el sitio se encontraba un amigo del lesionado, también motociclista, quien relató a las autoridades la forma en que ocurrieron los hechos. Minutos más tarde, arribó la madre del joven, visiblemente angustiada al verlo tendido, aunque posteriormente se tranquilizó al saber que su estado de salud no era grave.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance, determinando que no hubo participación de terceros, tratándose de un incidente derivado del exceso de velocidad y las condiciones del pavimento.