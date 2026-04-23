¡Le explotó el boiler! Termina con quemaduras vecina de la Mezquital

MONCLOVA, COAH.– Un instante bastó para convertir una actividad cotidiana en una escena de angustia, luego de que una mujer de 35 años sufriera severas quemaduras tras un flamazo al intentar encender el boiler dentro de su vivienda, en la colonia Mezquital del Valle.

Los hechos ocurrieron pasado el mediodía de este jueves sobre la calle Valle del Roble, cerca del cruce con avenida Sidermex, donde el llamado desesperado de una madre alertó a los cuerpos de emergencia al reportar que su hija había resultado lesionada tras una aparente explosión.

De inmediato, elementos de la Policía Municipal, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, se movilizaron al domicilio, encontrando una escena marcada por la tensión y el nerviosismo de los familiares.

Acciones de la autoridad

Sin embargo, la mujer lesionada ya había sido trasladada por sus propios familiares a la Clínica 7 del Seguro Social a bordo de un vehículo particular, ante la gravedad de las quemaduras que presentaba en el rostro, el dorso y ambos brazos.

De acuerdo con lo señalado por su padre, Jorge Ortiz, todo ocurrió cuando la mujer cambió el tanque de gas, lo que habría generado una acumulación en la parte baja del área. Al intentar encender el boiler, se produjo un flamazo que la alcanzó de lleno.

Detalles confirmados

El relato dejó ver la rapidez con la que el accidente se desencadenó, sin darle oportunidad de reaccionar. Mientras tanto, los bomberos inspeccionaron el domicilio y confirmaron que ya no existía riesgo alguno, por lo que se retiraron del lugar junto con los elementos municipales.

Debido a la gravedad de las lesiones, agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la clínica para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre lo sucedido.