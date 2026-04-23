"Tacos Alan", de ring a show improvisado

MONCLOVA, COAH.– El ya famoso escenario nocturno de "Tacos Alan", conocido por más de uno como un auténtico "ring de box" por los constantes pleitos que ahí se han registrado, volvió a ser noticia... aunque esta vez el show fue distinto.

En lugar de golpes entre clientes —como ya es casi tradición— la madrugada del jueves el espectáculo corrió a cargo de un hombre que decidió presentarse en "traje de Adán", desatando sorpresa, incomodidad y uno que otro gesto de incredulidad entre los comensales.

¿Cómo ocurrió el incidente en Tacos Alan?

Los hechos ocurrieron minutos después de la medianoche, cuando el sujeto irrumpió en el área de mesas sin invitación alguna, comenzando a deambular entre clientes y empleados mientras exigía comida y dinero, como si se tratara de parte del menú.

Testigos señalaron que el individuo, presuntamente con alteraciones en su comportamiento, comenzó a incomodar a quienes disfrutaban de su cena, rompiendo por completo la ya de por sí "animada" tranquilidad del lugar.

Y es que en "Tacos Alan" no es raro que se armen escenas dignas de un cuadrilátero, protagonizadas tanto por hombres como por mujeres, pero esta vez no hubo golpes... hubo un espectáculo que dejó a más de uno sin saber si reír o llamar a la policía.

Acciones de la autoridad tras el show

Finalmente, empleados del negocio optaron por lo segundo y solicitaron la intervención de Seguridad Pública Municipal, cuyos elementos arribaron rápidamente para poner fin al peculiar acto.

Tras ser controlado, 'El Morín' fue detenido y trasladado a la Comandancia Municipal, evitando que el "show" subiera de tono o se extendiera más de lo necesario.

Una vez retirado el improvisado protagonista, el lugar volvió poco a poco a la normalidad, aunque entre los presentes quedó claro que en ese establecimiento nunca se sabe si uno va a cenar... o a presenciar el espectáculo de la noche.