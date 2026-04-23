Mientras ponía internet sufre descarga eléctrica empleado de Total Play

FRONTERA, COAH.– Lo que parecía una jornada laboral rutinaria terminó en una escena de alto impacto la tarde de este jueves, luego que un trabajador de Total Play sufrió una descarga eléctrica mientras instalaba fibra óptica en lo alto de un poste en el Ejido La Cruz.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Ricardo Flores Magón, donde el técnico, identificado como Ismael Gaetán de los Santos, realizaba maniobras sobre una escalera para colocar cableado de internet, cuando repentinamente recibió una descarga que lo hizo perder estabilidad.

Reacciones de testigos y atención médica

Testigos relataron momentos de angustia al ver cómo el trabajador reaccionaba tras el "toque" eléctrico, generando pánico entre vecinos que de inmediato solicitaron ayuda a través del 911. En un principio se temía que el contacto hubiera sido con líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, posteriormente se confirmó que el incidente ocurrió al hacer contacto con cableado de la misma empresa Totalplay durante la instalación de fibra óptica.

Acciones de auxilio y estado de salud

Paramédicos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Frontera acudieron de inmediato y brindaron atención al lesionado, quien presentaba alteraciones en el ritmo cardíaco a consecuencia de la descarga. Tras estabilizarlo en el sitio, fue trasladado de urgencia a la Clínica 9 del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal también se movilizaron para resguardar el área y tomar conocimiento de los hechos, mientras se realizaban las labores de auxilio.

A pesar del dramático incidente, el estado de salud del trabajador fue reportado como estable y fuera de peligro, evitando así un desenlace fatal.