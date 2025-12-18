Infarto fulminante causa deceso de Jesús Jiménez en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este jueves se tiñó de luto en la colonia San Francisco, luego que un adulto mayor perdiera la vida de manera repentina al interior de su vivienda, presuntamente a causa de un infarto fulminante, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El fallecido fue identificado como Jesús Jiménez, de 70 años de edad, conocido por vecinos del sector por dedicarse desde hace años a la reparación de bicicletas, actividad que realizaba en el mismo domicilio donde ocurrió el lamentable deceso.

De acuerdo con el relato de su pareja sentimental, Martha Elena Rodríguez Valdés, los hechos se registraron poco antes de las 09:30 horas, cuando don Jesús comenzó a sentirse mal tras despertar, manifestando una intensa sensación de frío.

Al no notar algo fuera de lo común, la mujer decidió prepararle una taza de café mientras él permanecía sentado en la cama. Sin embargo, la aparente calma duró apenas unos minutos. De manera súbita, el hombre se desplomó hacia el frente, cayendo al suelo y golpeándose con fuerza, quedando inconsciente y sin responder a los llamados desesperados de su pareja.

Ante la escena, Martha Elena solicitó auxilio al número de emergencias, con la esperanza de que una ambulancia pudiera salvarle la vida. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al domicilio, pero tras revisarlo confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Monclova fueron los primeros en arribar al lugar, acordonando el área y notificando a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales ingresaron al inmueble ubicado sobre la calle Pánfilo Natera, casi esquina con la avenida Leandro Valle, donde realizaron las diligencias correspondientes.

Tras la inspección, las autoridades descartaron cualquier indicio de violencia, estableciendo que la muerte se debió a causas naturales, por lo que no fue necesario el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Con el paso de los minutos, familiares y conocidos comenzaron a llegar al domicilio, consternados por la repentina partida de don Jesús, quien no solo perdió la vida en su hogar, sino también en el lugar donde durante años trabajó y fue conocido por su oficio en la colonia.